VIDEO. “Te perdono y doy vuelta la página”: Matthei cierra conflicto por ‘bots’ con Kast en Enade

La candidata de Chile Vamos aceptó las disculpas por ataques de “bots republicanos”; Kast respondió que “las redes sociales hay que usarlas bien”.

Mario Vergara

“Te perdono y doy vuelta la página”: Matthei cierra conflicto por ‘bots’ con Kast en Enade

“Te perdono y doy vuelta la página”: Matthei cierra conflicto por ‘bots’ con Kast en Enade / Mario Andrés Vergara Escobar

En un gesto que busca bajar la tensión en la derecha, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, dio por superado el episodio de desinformación atribuido a “bots republicanos” y envió un mensaje directo a José Antonio Kast durante el foro ENADE : “Te perdono y doy vuelta la página”, dijo antes de formularle su pregunta, sacando aplausos de la audiencia.

Matthei reconoció que estuvo “súper molesta por los ataques”, pero señaló que escuchó las explicaciones de Kast en radio y aceptó sus disculpas. El líder republicano, a su turno, respondió: “Entiendo el dolor por el que pasaste… a mí también me han agredido físicamente y tú me respaldaste cuando me pegaron en la Universidad de Iquique”. Y remató con una reflexión sobre el clima digital: “Las redes sociales hay que usarlas bien”.

Kast, además, agradeció públicamente a Matthei por el apoyo en la elección de 2021, recordando que “me ayudó a lograr esa votación histórica que nos permitió empatar el Senado”. La escena, a semanas de la elección, busca ordenar a ambos mundos —Chile Vamos y Republicanos— tras días marcados por recriminaciones cruzadas.

El intercambio deja, por ahora, una tregua discursiva: Matthei corre el eje hacia propuestas y gestión, mientras Kast intenta cerrar filas contra la desinformación en su entorno digital. Falta por ver si el tono de campaña y los apoyos de segunda vuelta consolidan este acercamiento o si persisten fricciones de fondo.

