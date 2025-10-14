El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, volvió a generar controversia tras declarar en una entrevista con el comediante Hermann Haim que, a su juicio, la familia se compone de un hombre, una mujer e hijos, considerando que solo este núcleo asegura la reproducción y transmisión de tradiciones.

En la conversación, el diputado defendió el rol preponderante de la mujer dentro del hogar y cuestionó la inclusión de familias homoparentales, asegurando que parejas del mismo sexo “nunca serán familia en el sentido estricto”.

El candidato también se refirió al debate sobre género, sosteniendo que ciertos hombres que buscan identificarse como mujeres lo hacen “usando las ciencias sociales” y que eliminar las categorías tradicionales no sería beneficioso ni para las personas con disforia de género ni para la sociedad.

En tono irónico, Kaiser agregó en sus redes sociales: “Soy tan homofóbico que le deseo a los homosexuales que se casen y le den todo su dinero a los abogados cuando se divorcien”.

“Recalcitrante homofobia”

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción de las organizaciones LGBT en Chile. Fundación Iguales afirmó que la definición de Kaiser “no es inocente” y forma parte de un proyecto político que decide quién merece reconocimiento, advirtiendo que restringir el concepto de familia puede derivar en la restricción de derechos de todas las personas.

“Las familias en Chile nunca han sido un molde: hay familias monoparentales, reconstituidas, adoptivas, extendidas y también homoparentales. Todas ellas comparten lo esencial: vínculos de afecto, cuidado y compromiso. Decir que una familia homoparental no es una familia, es una manera elegante de decir que hay personas y niños que valen menos, que su amor no cuenta, que su hogar es de segunda categoría. Pero eso no es una opinión: es discriminación. Y lo más grave es que se diga desde un cargo público, desde donde debería protegerse la igualdad ante la ley”, indicó la directora ejecutiva de la organización, María José Cumplido.

Por su parte, Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh, calificó los comentarios del candidato como una muestra de “recalcitrante homofobia”, señalando que negar la condición de familia a parejas del mismo sexo vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes que forman parte de familias homoparentales.

Es más, Gómez añadió que de resultar electo, Kaiser representaría un retroceso en materia de derechos humanos y pidió a la ciudadanía no respaldar su candidatura.

En tanto, el coordinador ejecutivo DE OTD, Franco Fiuca, expresó: “El candidato Kaiser intenta ser mofa de las personas trans, cuando habla sobre la piscola, la cual da a entender que está bebida, aunque se identifique como una piscola cuando se hace con bebida blanca, no lo es”.

“Él ha sido una persona profundamente odiante de las personas LGBTI+, nunca se ha obtenido su voto a favor en ninguna de estas cuestiones, y esperamos que no lleguen al Palacio de la Moneda próximamente en marzo", cerró.