Jara cuestiona a asesor de Kast: “Luego que se supo que también es funcionario público, empezó a echarse un poco para atrás”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las palabras del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, quien calificó como “parásitos” a trabajadores del Estado.

“Nunca es bueno generalizar, es importante reconocer que el Estado necesita una modernización para atender mejor a la gente. De repente hay molestia porque la gente va a hacer sus trámites y la tramitan, pero de ahí a generalizar a todo el sector público, no es bueno ”, aseguró, consignó 24 Horas.

Y cuestionó el cambio de postura en Cristián Valenzuela, luego de que Fast Check CL diera a conocer que el asesor del candidato republicano se desempeña como “profesional experto” del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).