Jara cuestiona a asesor de Kast: “Luego que se supo que también es funcionario público, empezó a echarse un poco para atrás”
En el marco de la polémica por los dichos sobre “parásitos”, la candidata presidencial señaló que Cristián Valenzuela “dijo que eran muchos los funcionarios públicos, ahora señala que son algunos pocos”.
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió a las palabras del asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, quien calificó como “parásitos” a trabajadores del Estado.
“Nunca es bueno generalizar, es importante reconocer que el Estado necesita una modernización para atender mejor a la gente. De repente hay molestia porque la gente va a hacer sus trámites y la tramitan, pero de ahí a generalizar a todo el sector público, no es bueno”, aseguró, consignó 24 Horas.
Y cuestionó el cambio de postura en Cristián Valenzuela, luego de que Fast Check CL diera a conocer que el asesor del candidato republicano se desempeña como “profesional experto” del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).
“Luego de que se supo que también es funcionario público y recibía sueldo de esto, empezó a echarse un poco para atrás. Después que dijo que eran muchos los funcionarios públicos, ahora señala que son algunos pocos”, sostuvo Jeannette Jara.
