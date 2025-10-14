Hablaron de amarres y fluidos: confirman millonaria multa a Canal 13 por transmitir contenido inapropiado / Canal 13

La Corte de Santiago confirmó una multa para Canal 13 luego de exhibir contenido inapropiado para niños y adolescentes en horario de protección al menor.

En detalle, el tribunal de alzada rechazó un recurso de protección de la señal, luego de que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) aplicará una sanción económica de 80 UTM, algo así como $5 millones 541 mil.

El origen del problema se remonta al 5 de septiembre del año pasado, específicamente en el programa de farándula Hay que decirlo.

Durante esa edición, el panel del espacio habló de “amarres”, destinados supuestamente a reforzar las relaciones amorosas, “incluyendo en la conversación la mención a fluidos biológicos para su realización”, detalla el texto legal.

El CNTV consideró que esos contenidos podrían dañar la formación espiritual e intelectual de niños y jóvenes, lo que infringe la ley que regula la televisión en Chile.

“Tanto el panel del programa como su conductor y la médium y tarotista invitada ese día, doña Vanessa Daroch, advirtieron durante la emisión sobre lo perjudicial y peligroso de la realización de este tipo de rituales”, argumentó Canal 13 en su recurso de apelación.

Pese a todo Daroch aseguró que este tipo de prácticas: “Funciona, a veces” y también que eran bastante costosas.

La sociedad también sostuvo que el CNTV vulneró su derecho al debido proceso al negarse arbitrariamente a abrir un término probatorio que le permitiera presentar pruebas como testigos o peritajes para demostrar que el programa no causó daño.

Asimismo, alegó falta de proporcionalidad en la sanción, argumentando que la multa impuesta era excesiva y que el Consejo aplica sus propios criterios de manera inconsistente, basándose en un reglamento con vacíos y falta de claridad que propicia la arbitrariedad en la determinación de las sanciones.

La justicia no acogió ninguno de los argumentos.