;

“Le queda poco”: Latife Soto lanza escalofriante predicción sobre supuesta muerte de cantante (y dio nombre)

“Es como si supiera que lo van a matar”, señaló la tarotista. “Él viene con una tristeza muy grande”, agregó en un diálogo con José Antonio Neme.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Latife Soto, tarotista y vidente, lanzó una sorpresiva predicción el fin de semana.

“Este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos”, explicó en su programa virtual con el periodista de Mega José Antonio Neme.

Revisa también:

ADN

Según sus palabras, un reconocido cantante podría fallecer y la tragedia sería provocada por terceros.

“Esta (carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar”, señaló la experimentada “brujita”.

“Es como de Costa Rica, Puerto Rico (...) Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel... algo así”, adelantó.

Neme replicó: “¿Y lo van a matar?"

“Sí. Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño”, añadió Soto.

“No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde”, agregó para finalizar.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad