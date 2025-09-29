“Le queda poco”: Latife Soto lanza escalofriante predicción sobre supuesta muerte de cantante (y dio nombre)

Latife Soto, tarotista y vidente, lanzó una sorpresiva predicción el fin de semana.

“Este último trimestre va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos”, explicó en su programa virtual con el periodista de Mega José Antonio Neme.

Según sus palabras, un reconocido cantante podría fallecer y la tragedia sería provocada por terceros.

“Esta (carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar”, señaló la experimentada “brujita”.

“Es como de Costa Rica, Puerto Rico (...) Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel... algo así”, adelantó.

Neme replicó: “¿Y lo van a matar?"

“Sí. Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño”, añadió Soto.

“No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde”, agregó para finalizar.