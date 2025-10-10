Terremotos, tsunamis y socavones: Latife Soto realiza preocupante predicción para este mes

Durante una de sus transmisiones en vivo, la tarotista chilena Latife Soto señaló que este mes de octubre estará marcado por “grandes acontecimientos”.

Más allá de las supuestas muertes, la conocida guía espiritual pronosticó una serie de desastre natural de distinta índole.

Existiría una conexión con la luna de cosecha.

“Con esta energía de cosecha tenemos que estar todos atentos porque el clima va a estar bastante fuerte este mes de octubre”, aseguró Latife.

“Va a tener que estar muy pendiente la gente en Centroamérica: México, Cuba, todas las islas caribeñas. Van a haber muchos sismos y tsunamis, va a entrar un poquito el agua en zonas caribeñas”, añadió.

Pero no sería todo. Según su visión, también podría aparecer “muchos socavones” en las mismas coordenadas e incluso en el continente asiático. “Tres huracanes en Asia”, describió.

“¿Qué quiere decir eso? Que por abajo de la tierra hay cosas que se están moviendo", teorizó en un registro que ya supera las 40 mil visitas.

En ese contexto, entregó un tip tan disruptivo como intrigante. “Miren las aves, observen su movimiento. Ese es el consejo que me dan de arriba”, dijo. “Y el movimiento de los peces”, agregó en referencia a que en esos lugares estarían ocurriendo las “fallas”.