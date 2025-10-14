“Es bueno llegar a esta recta final dependiendo de nosotros”: la confianza en la UC para dar pelea por el “Chile 2″ / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la UC todo es alegría considerando la racha de resultados que han ido acumulando en el último tiempo, tomando en cuenta que no pierden desde el 27 de julio.

De ahí en más, los cruzados hilvanan seis fechas seguidas sin derrotas, con cinco victorias consecutivas, lo que fue valorado por el portero Vicente Bernedo.

“Ha ido de la mano con el rendimiento del equipo, cuando andamos bien, también yo. Eso me da confianza”, comentó el portero, destacando el año en que concretó un viejo anhelo: ser titular del club que lo formó.

“Ha sido un camino largo. Siempre mi objetivo era estar donde estoy ahora. Tuve préstamos buenos y malos, uno a veces pierde la esperanza de si va a llegar el objetivo de estar acá, pero con harto trabajo lo estoy logrando y eso me tiene muy feliz”, destacó, ya pensando en lo que viene: el choque del domingo, ante Everton, en Viña del Mar.

“Venimos de cinco partidos ganando, obviamente es importante para la confianza. El partido anterior no jugamos bien, pero ganamos. Está la inauguración del estadio. Todo eso nos hace estar en un buen momento. El domingo es una prueba más. Everton se va a jugar sus cosas. Tenemos que salir a ganar para seguir peleando allá arriba”, planteó Vicente Bernedo, confiado en que la UC pueda dar batalla por el “Chile 2″ que le permitiría al club volver a la Copa Libertadores luego de cuatro años.

“Es bueno llegar a esta recta final teniendo estas oportunidades, dependiendo de nosotros y con esta racha que nos da confianza para conseguir un objetivo que el club no tiene hace mucho tiempo”, cerró el portero de 24 años.