Fernando Ortiz se deshace en elogios al plantel femenino de Colo Colo: “Las chicas están posicionando al club donde tiene que estar” / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este martes, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, protagonizó un particular hito en el Estadio Monumental.

Hablamos de la “Arellanización”, la instancia que desarrolla el Club Social y Deportivo Colo Colo en la cual se ilustra a los nuevos integrantes del club en torno a su historia, lo cual fue valorado por el DT argentino en declaraciones a ADN Deportes.

“Si bien jugamos a este deporte, escuchar la historia de cómo se originó esta institución y que la gente esté muy identificada en ese sentido también es muy bonito”, remarcó Fernando Ortiz, confiado en dejar su huella en el “Cacique”.

“De un momento a otro no se puede lograr, pero el trabajo y el compromiso con la institución va a estar día a día. Las veces que hablo con los jugadores remarco que lo más importante es el ser humano. Los logros van a estar, pero lo más importante es que digan que ser recordado por la amabilidad (...) Estoy agradecido desde el primer momento que toqué suelo chileno. Me considero afortunado por estar acá”, dijo el entrenador albo, abierto a sumarse a otras ramas del club.

“Conozco, pero no lo he ido a ver. Quizá pueda ir a ver al básquetbol, al voleibol. Todo lo que sea identificado con el club soy parte de eso y pueden contar conmigo”, planteó, junto con reconocer la distancia del rendimiento del plantel masculino respecto a lo que está haciendo el elenco femenino, invicto hace más de un año ya a todo nivel.

“Estamos en un año donde los logros deportivos no fueron alcanzados, pero lo importante es la historia del club. Las chicas están posicionando al club donde tiene que estar, en los lugares finales de competencia, pero está la tranquilidad de que el club siempre apuesta a lograr cosas deportivas. Daré lo mejor que corresponda y espero que el día de mañana hablemos de logros deportivos”, reconoció Fernando Ortiz.

“Están haciendo las cosas muy bien, ojalá puedan seguir con este partido”, cerró el DT del elenco popular.