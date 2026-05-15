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Niemann sufre con un negativo viernes, pero avanza a las rondas finales del PGA Championship

El golfista nacional no tuvo aciertos y perdió terreno en la disputa por el título del segundo major de la temporada.

Carlos Madariaga

Niemann sufre con un negativo viernes, pero avanza a las rondas finales del PGA Championship

Niemann sufre con un negativo viernes, pero avanza a las rondas finales del PGA Championship / Icon Sportswire

Joaquín Niemann había tenido un positivo debut en el PGA Championship, el hasta ahora único major que puede disputar en la temporada.

El talagantino completó la primera ronda con una tarjeta de un golpe bajo par, instalándose en la zona alta de la tabla.

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Sin embargo, hoy viernes, la figura del LIV Golf se desplomó al punto de no concretar ningún birdie.

De hecho, Joaquín Niemann completó una segunda vuelta de tres golpes sobre el par de la cancha tras sufrir bogeys en los hoyos 3, 13 y 18.

Con esto, el nacional tiene una tarjeta acumulada de +2 que lo tiene en el puesto 44, clasificándose cómodamente a las rondas finales, considerando que el corte se situó en +5.

Joaquín Niemann intentará enmendar el rumbo este sábado con tal de acercarse a los líderes, los norteamericanos Alex Smalley y Maverick McNealy, que tienen un total de cuatro golpes bajo par.

“Joaking” disputará la tercera ronda del PGA Championship a contar de las 09:51 horas de Chile.

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