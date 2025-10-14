;

Tres históricos de Deportes Iquique integran el cuerpo técnico que reemplazará a Fernando Díaz

La directiva de los “Dragones Celestes” resolvieron quiénes se harán cargo del club hasta final de temporada.

Carlos Madariaga

Deportes Iquique atraviesa por una profunda crisis, considerando que no han podido dejar de ser colistas del Campeonato Nacional 2025.

Dicha falta de mejores resultados llevó a Fernando Díaz a presentar su renuncia a la dirección técnica del club a menos de una semana de la reanudación de la actividad, en la recta final por evitar el descenso.

Al respecto, la directiva de los “Dragones Celestes” oficializó la salida del entrenador de 63 años. “Agradecemos su trabajo y dedicación durante el tiempo que estuvo al mando del plantel profesional, deseándole éxito en sus próximos desafíos”.

Junto a eso, Deportes Iquique ratificó que tendrán un cuerpo técnico para el resto de la temporada, debutando ante O’Higgins este viernes 17 de octubre.

La dupla técnica que dirigirá al club nortino la compondrán dos integrantes de las divisiones menores del equipo, Rodrigo Guerrero y el exdelantero Manuel Villalobos.

Ellos se sumarán a quienes permanecían en el staff, como el preparador físico Marcelo Oyarzún y el preparador de arqueros, Rodrigo Naranjo, otro de paso por Deportes Iquique como jugador.

A este proceso se suma Rubén Taucare, referente histórico del club, quien acompañará la labor en esta etapa”, cerraron desde la directiva de los “Dragones Celestes”.

