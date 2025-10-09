Daniel Garnero le ha dado otro aire a la Universidad Católica desde su llegada al banco cruzado y, este jueves ante Ñublense, sumó su cuarto triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional.

En la conferencia de prensa tras el encuentro, el entrenador analizó el choque ante los chillanejos y anticipó la recta final del torneo.

“Estoy tranquilo y contento porque ganamos. Eso sí, nos confundió tener un jugador de más; hacíamos menos esfuerzos y terminamos entregándole el balón al rival. Si con once nos gusta tener la pelota, con diez más todavía”, comenzó diciendo el DT.

“La verdad es que el ritmo te lo da la competencia. Cuando paras tres o cuatro semanas, obviamente que es diferente, pero lo errático que estuvimos no tiene que ver con el parón, y eso no es bueno, porque dejamos el partido abierto”, agregó sobre lo mal que les vino el receso por el Mundial Sub 20.

Acerca de la chance de ir a la Copa Libertadores, comentó: “Este partido era muy importante ganarlo para llegar con grandes aspiraciones a la recta final que se nos viene. Pero si nosotros estamos bien, vamos a poder competir y sacar los resultados que buscamos”.

Además, también se refirió al debut de Vicente Cárcamo, una de las mayores joyas de la cantera de la UC. “Estamos muy contentos con que Vicente tenga la posibilidad de comenzar a participar. Tiene mucho ruido alrededor de él, y eso quizás no es lo mejor. Tiene que ir de a poco; hoy ingresó muy bien y tiene un desequilibrio por encima de la media”, sentenció Garnero.