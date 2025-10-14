Colegio Los Leones de Quilpué arrasa y es el único invicto tras las primeras tres semanas de la Liga Nacional de Básquetbol / The Match

Ya se han completado tres semanas de actividad en el torneo de transición de la Liga Nacional de Básquetbol.

Al respecto, el elenco que ha tenido, por lejos, el mejor inicio, es Colegio Los Leones de Quilpué, que es el único elenco invicto del campeonato.

Tras haberse impuesto el pasado jueves por un claro 88-58 a Universidad Católica y con un sólido 99-73 ante Colo Colo el fin de semana, el cuadro “felino” ya hilvana seis victorias que lo tienen como sólido puntero de la Zona Centro.

En tanto, en la Zona Sur, el puntero es el actual campeón, la Universidad de Concepción, que sumó triunfos por 84-76 ante Las Ánimas de Valdivia y un estrecho 94-89 ante Club Deportivo Valdivia.

A la hora de mirar los primeros partidos, también hay que destacar, en lo negativo, lo de Boston College, que en su regreso a la Liga Nacional de Básquetbol todavía no sabe de victorias: esta semana cayó 55-70 ante Municipal Puente Alto y por 63-87 ante Universidad Católica.