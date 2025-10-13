;

Rancagua albergará el primer campeonato sudamericano de ajedrez

Se estima que cerca de 200 deportistas disputarán el evento en la Universidad de O’Higgins.

Carlos Madariaga

El ajedrez tendrá en Chile la disputa de un inédito evento a nivel continental: el primer Sudamericano del deporte ciencia a nivel absoluto y femenino.

Lo más llamativo de todo es que, además, el torneo no se disputará en Santiago, sino en las instalaciones de la Universidad de O’Higgins, en Rancagua.

Se estima que cerca de 200 deportistas, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Chile, estén presentes en el evento que se desarrollará entre el lunes 3 y el sábado 8 de noviembre.

“Es un hito histórico que Chile sea sede del primer Campeonato Sudamericano de Ajedrez Absoluto y Femenino, lo cual permitirá articular una inédita plataforma de intercambio cultural, desarrollo cognitivo y educacional, generando un círculo virtuoso que promueve el ajedrez terapéutico en la sociedad chilena”, destacó al respecto la Presidenta de la Federación Nacional de Ajedrez, Alejandra Díaz.

Como invitado especial a este lanzamiento asistió el referente mundial del ajedrez, periodista español, conferencista y reconocido divulgador internacional, Leontxo García, quien realizó una gira por nuestro país, patrocinada por FIDE AMÉRICA y su Comisión de Educación, reuniéndose con diversas autoridades y realizando exposiciones tendientes a promover el ajedrez como herramienta terapéutica-pedagógica y el valioso aporte en el ámbito de la educación.

Este evento es liderado por la Federación de Ajedrez de Chile, AJEFECH, en colaboración con la Federación Internacional de Ajedrez, FIDE, conformándose en una instancia que marca el inicio del torneo más importante de Sudamérica.

