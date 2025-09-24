;

Vuelve la Liga Nacional de Básquetbol: este jueves arranca el torneo de transición

12 elencos comenzarán el desarrollo del campeonato que permitirá reacomodar el calendario cestero nacional.

Carlos Madariaga

A contar de este jueves 25 de septiembre volverá a desarrollar la Liga Nacional de Básquetbol con un torneo de transición.

Esto implica que, para evitar la recarga de partidos del torneo de comienzos de año, que coronó a la Universidad de Concepción como campeón, el campeonato tendrá una fase regular hasta finales de octubre, resolviendo al nuevo monarca en diciembre. Todo en pos de que en 2026 haya una Liga Nacional de Básquetbol más extensa.

El vigente campeón, Universidad de Concepción, defensor del título conseguido en la última final frente a Colegio Los Leones de Quilpué, buscará revalidar su corona esta temporada, pero llega a esta edición con dos bajas sensibles: Sebastián Carrasco y Diego Silva. El base ancuditano, elegido MVP de las últimas finales de la Liga, y el extremo antofagastino continuarán sus carreras en el extranjero.

CD Boston College será el nuevo club en la máxima competencia del básquetbol nacional gracias al nuevo reglamento de franquicias, que le permitió ofertar por un cupo en una licitación que finalizó el 7 de agosto. Así, el equipo de Maipú vuelve a la Liga después de casi 10 años.

También entre los 12 equipos participantes destaca Colo Colo, que buscará dar pelea. “Estamos motivados. Es un grupo nuevo. Hemos incorporado jugadores. Es un torneo muy comprimido, se jugarán hartos partidos en una primera etapa. Estamos entregándonos de lleno para cohesionar al equipo y dejar a Colo Colo en lo más alto de la tabla de posiciones”, remarcó a ADN TOP el entrenador del “Cacique”, Ernesto Menchaca.

Calendario de la semana 1 de la Liga Nacional de Básquetbol

Jueves 25 de septiembre

19:00 hrs. - Municipal Puente Alto vs. Municipal Español de Talca

19:30 hrs. - Boston College vs. CD Universidad Católica

20:00 hrs. - Puerto Varas Basket vs. CD Las Ánimas de Valdivia

20:00 hrs. - CSD Colo Colo vs. Colegio Los Leones de Quilpué

20:30 hrs. - CD Valdivia vs. CD Universidad de Concepción (CDO)

Viernes 26 de septiembre

20:30 hrs. - CD Valdivia vs. ABA Ancud (CDO)

Sábado 27 de septiembre

19:00 hrs. - Municipal Español de Talca vs. Boston College

19:30 hrs. - Español de Osorno vs. ABA Ancud

20:00 hrs. - CD Universidad de Concepción vs. Puerto Varas Basket

20:30 hrs. - CD Universidad Católica vs CSD Colo Colo

Domingo 28 de septiembre

19:30 hrs. - CD Las Ánimas de Valdivia vs. Español de Osorno

20:30 hrs. - Colegio Los Leones de Quilpué vs. Municipal Puente Alto

