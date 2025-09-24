Vuelve la Liga Nacional de Básquetbol: este jueves arranca el torneo de transición
12 elencos comenzarán el desarrollo del campeonato que permitirá reacomodar el calendario cestero nacional.
A contar de este jueves 25 de septiembre volverá a desarrollar la Liga Nacional de Básquetbol con un torneo de transición.
Esto implica que, para evitar la recarga de partidos del torneo de comienzos de año, que coronó a la Universidad de Concepción como campeón, el campeonato tendrá una fase regular hasta finales de octubre, resolviendo al nuevo monarca en diciembre. Todo en pos de que en 2026 haya una Liga Nacional de Básquetbol más extensa.
El vigente campeón, Universidad de Concepción, defensor del título conseguido en la última final frente a Colegio Los Leones de Quilpué, buscará revalidar su corona esta temporada, pero llega a esta edición con dos bajas sensibles: Sebastián Carrasco y Diego Silva. El base ancuditano, elegido MVP de las últimas finales de la Liga, y el extremo antofagastino continuarán sus carreras en el extranjero.
CD Boston College será el nuevo club en la máxima competencia del básquetbol nacional gracias al nuevo reglamento de franquicias, que le permitió ofertar por un cupo en una licitación que finalizó el 7 de agosto. Así, el equipo de Maipú vuelve a la Liga después de casi 10 años.
También entre los 12 equipos participantes destaca Colo Colo, que buscará dar pelea. “Estamos motivados. Es un grupo nuevo. Hemos incorporado jugadores. Es un torneo muy comprimido, se jugarán hartos partidos en una primera etapa. Estamos entregándonos de lleno para cohesionar al equipo y dejar a Colo Colo en lo más alto de la tabla de posiciones”, remarcó a ADN TOP el entrenador del “Cacique”, Ernesto Menchaca.
Calendario de la semana 1 de la Liga Nacional de Básquetbol
Jueves 25 de septiembre
19:00 hrs. - Municipal Puente Alto vs. Municipal Español de Talca
19:30 hrs. - Boston College vs. CD Universidad Católica
20:00 hrs. - Puerto Varas Basket vs. CD Las Ánimas de Valdivia
20:00 hrs. - CSD Colo Colo vs. Colegio Los Leones de Quilpué
20:30 hrs. - CD Valdivia vs. CD Universidad de Concepción (CDO)
Viernes 26 de septiembre
20:30 hrs. - CD Valdivia vs. ABA Ancud (CDO)
Sábado 27 de septiembre
19:00 hrs. - Municipal Español de Talca vs. Boston College
19:30 hrs. - Español de Osorno vs. ABA Ancud
20:00 hrs. - CD Universidad de Concepción vs. Puerto Varas Basket
20:30 hrs. - CD Universidad Católica vs CSD Colo Colo
Domingo 28 de septiembre
19:30 hrs. - CD Las Ánimas de Valdivia vs. Español de Osorno
20:30 hrs. - Colegio Los Leones de Quilpué vs. Municipal Puente Alto