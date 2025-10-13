;

NBA: Milwaukee Bucks logra un hito familiar de la mano de los Antetokounmpo

El club hace historia con la llegada de un nuevo refuerzo.

José Campillay

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / Kevork Djansezian

Por primera vez en la historia de la NBA, tres hermanos compartirán camiseta en un mismo equipo. Los Milwaukee Bucks concretaron un hecho sin precedentes al incorporar a Alex Antetokounmpo.

Mediante un contrato bidireccional, la franquicia de Wisconsin sumó al tercer hermano de la familia con orígenes griegos. Así, Alex se une a Thanasis y Giannis.

La información fue confirmada por Shams Charania (ESPN) quien reportó que la negociación fue gestionada por el agente Alex Saratsis.

Con esta firma, los Bucks se convierten en la primera franquicia en lograr que tres integrantes de una misma familia formen parte simultáneamente del plantel.

Revisa también:

ADN

Alex, el más joven del clan, ha desarrollado su carrera entre Estados Unidos y Europa. Tras no ser elegido en el draft de 2021, formó parte de los Raptors 905, filial de los Toronto Raptors en la G League, y posteriormente del Wisconsin Herd, asociado a los Bucks.

El contrato firmado con Milwaukee representa un nuevo paso para el jugador de 24 años, quien buscará consolidarse dentro del sistema de la franquicia en la que brillan sus hermanos mayores.

El acuerdo que une a Alex con el club llega bajo un formato reservado para jugadores jóvenes con menos de cuatro temporadas de experiencia en la NBA. Este tipo de contrato les permite alternar entre el equipo principal y su filial en la G League, otorgando flexibilidad en su desarrollo y participación.

Para concretar su incorporación, los Bucks liberaron al base Jamaree Bouyea, quien mantenía un contrato similar. Con este movimiento, la franquicia abrió espacio en su roster para completar una de las historias más particulares que haya visto la National Basketball Association.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad