NBA: Milwaukee Bucks logra un hito familiar de la mano de los Antetokounmpo

Por primera vez en la historia de la NBA, tres hermanos compartirán camiseta en un mismo equipo. Los Milwaukee Bucks concretaron un hecho sin precedentes al incorporar a Alex Antetokounmpo.

Mediante un contrato bidireccional, la franquicia de Wisconsin sumó al tercer hermano de la familia con orígenes griegos. Así, Alex se une a Thanasis y Giannis.

La información fue confirmada por Shams Charania (ESPN) quien reportó que la negociación fue gestionada por el agente Alex Saratsis.

Con esta firma, los Bucks se convierten en la primera franquicia en lograr que tres integrantes de una misma familia formen parte simultáneamente del plantel.

Alex, el más joven del clan, ha desarrollado su carrera entre Estados Unidos y Europa. Tras no ser elegido en el draft de 2021, formó parte de los Raptors 905, filial de los Toronto Raptors en la G League, y posteriormente del Wisconsin Herd, asociado a los Bucks.

El contrato firmado con Milwaukee representa un nuevo paso para el jugador de 24 años, quien buscará consolidarse dentro del sistema de la franquicia en la que brillan sus hermanos mayores.

El acuerdo que une a Alex con el club llega bajo un formato reservado para jugadores jóvenes con menos de cuatro temporadas de experiencia en la NBA. Este tipo de contrato les permite alternar entre el equipo principal y su filial en la G League, otorgando flexibilidad en su desarrollo y participación.

Para concretar su incorporación, los Bucks liberaron al base Jamaree Bouyea, quien mantenía un contrato similar. Con este movimiento, la franquicia abrió espacio en su roster para completar una de las historias más particulares que haya visto la National Basketball Association.