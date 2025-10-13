Tratamiento para la caída del cabello podría estar vinculado al suicidio, según nuevo estudio

Un nuevo estudio internacional encendió las alarmas sobre un popular medicamento contra la caída del cabello.

Investigadores del Hadassah-Hebrew University Medical Center de Israel advirtieron que el uso de finasterida, conocida comercialmente como Propecia, podría aumentar el riesgo de depresión y pensamientos suicidas.

“El problema ya no es anecdótico. Vemos patrones consistentes en diferentes poblaciones”, señaló el doctor Mayer Brezis, autor principal del estudio publicado en el Journal of Clinical Psychiatry.

Según el estudio, la FDA había recibido reportes de 18 suicidios asociados al fármaco en 2011, aunque los investigadores creen que la cifra real podría ser mucho mayor.

“El error no fue solo no reportar los casos, sino un fallo sistémico en la farmacovigilancia”, advirtió Brezis.

Revisa también La neurociencia revela que el cerebro de los músicos siente el dolor de forma diferente

Situación en Chile

En Chile, la finasterida está autorizada por el Instituto de Salud Pública (ISP) y se vende solo con receta médica. Se usa para tratar la hiperplasia prostática benigna y también la alopecia androgenética.

Sin embargo, los autores del estudio pidieron suspender temporalmente la venta de finasterida para uso cosmético hasta realizar evaluaciones de seguridad más exhaustivas.