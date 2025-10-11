La neurociencia revela que el cerebro de los músicos siente el dolor de forma diferente

Tocar un instrumento podría cambiar más que tus habilidades musicales.

Una nueva investigación liderada por la neurocientífica Anna M. Zamorano, de la Aarhus University (Dinamarca), reveló que los músicos sienten el dolor de forma diferente.

El estudio, publicado en The Conversation, comparó la reacción al dolor entre músicos profesionales y personas sin formación musical.

Los resultados fueron sorprendentes: mientras los no músicos mostraron una disminución en la actividad de la zona motora —lo que indica mayor sensibilidad al dolor—, los músicos mantuvieron su mapa cerebral intacto.

Incluso reportaron menor intensidad de dolor durante el experimento. Cuantas más horas de práctica acumulaban, menos sufrimiento decían sentir.

“El entrenamiento musical parece ofrecer una especie de amortiguador contra los efectos negativos del dolor”, explicó Zamorano.

Este hallazgo sugiere que la práctica musical reconfigura el cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales que regulan el movimiento y la percepción sensorial.

Según la autora, no significa que la música cure el dolor, pero sí que puede modificar la forma en que lo experimentamos, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento del dolor crónico.