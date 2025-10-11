;

La neurociencia revela que el cerebro de los músicos siente el dolor de forma diferente

Este hallazgo abre nuevas posibilidades para entender cómo el entrenamiento musical podría ayudar en tratamientos contra el dolor.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / Solskin

Tocar un instrumento podría cambiar más que tus habilidades musicales.

Una nueva investigación liderada por la neurocientífica Anna M. Zamorano, de la Aarhus University (Dinamarca), reveló que los músicos sienten el dolor de forma diferente.

El estudio, publicado en The Conversation, comparó la reacción al dolor entre músicos profesionales y personas sin formación musical.

Revisa también

ADN

Los resultados fueron sorprendentes: mientras los no músicos mostraron una disminución en la actividad de la zona motora —lo que indica mayor sensibilidad al dolor—, los músicos mantuvieron su mapa cerebral intacto.

Incluso reportaron menor intensidad de dolor durante el experimento. Cuantas más horas de práctica acumulaban, menos sufrimiento decían sentir.

“El entrenamiento musical parece ofrecer una especie de amortiguador contra los efectos negativos del dolor”, explicó Zamorano.

Este hallazgo sugiere que la práctica musical reconfigura el cerebro, fortaleciendo las conexiones neuronales que regulan el movimiento y la percepción sensorial.

Según la autora, no significa que la música cure el dolor, pero sí que puede modificar la forma en que lo experimentamos, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento del dolor crónico.

ADN

Hinterhaus Productions

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad