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Champions League: cuándo, a qué hora se juegan las semifinales ida y quién transmite por TV

Esta semana comienzan a resolverse los finalistas que irán en busca de la “Orejona”.

Carlos Madariaga

Champions League: cuándo, a qué hora se juegan las semifinales ida y quién transmite por TV

Champions League: cuándo, a qué hora se juegan las semifinales ida y quién transmite por TV / picture alliance

La Champions League entró en etapas decisivas para resolver quién será el campeón de su edición 2025/2026.

Al respecto, esta semana comenzarán a disputarse las llaves de semifinales.

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Una se disputará el martes 28, en el Parque de los Príncipes, el campeón defensor, PSG, enfrentará al Bayern Munich, ya consagrado como monarca de la Bundesliga.

El otro cruce comenzará a desarrollarse el miércoles 29, con el Atlético de Madrid recibiendo al Arsenal, en medio de la lucha sin cuartel que llevan los “Gunners” contra el Manchester City por la Premier League.

Ambos encuentros se podrán seguir por TV a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+.

Programación semifinales ida Champions League

Martes 28 de abril

15:00 hrs | PSG vs. Bayern Munich | Parque de los Príncipes

Miércoles 29 de abril

15:00 hrs | Atlético de Madrid vs. Arsenal | Riyadh Air Metropolitano

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