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Duro golpe judicial: Futbolista chileno tendrá que pagar millonaria indemnización tras humillar a funcionario público

El tribunal de alzada elevó el monto que deberá desembolsar el deportista por insultar y exponer en redes sociales a un trabajador, quien le impidió el ingreso a un concierto durante la pandemia.

Javier Méndez

Duro golpe judicial: Futbolista chileno tendrá que pagar millonaria indemnización tras humillar a funcionario público

Duro golpe judicial: Futbolista chileno tendrá que pagar millonaria indemnización tras humillar a funcionario público / Hector Vivas

La Corte de Apelaciones de Santiago elevó la indemnización que deberá pagar Gary Medel a un fiscalizador sanitario al que insultó y expuso públicamente en redes sociales, luego de que este le impidiera ingresar a un concierto por no contar con pase de movilidad en el contexto de pandemia.

El caso se remonta al 26 de mayo de 2022, cuando el futbolista de Universidad Católica protagonizó un incidente en el acceso a un centro de eventos. Según la resolución judicial, el afectado fue un funcionario de la Seremi de Salud, quien se desempeñaba que fue agredido verbalmente mientras cumplía su labor. A eso se sumó la difusión de la situación mediante una transmisión en vivo.

En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia del 28° Juzgado Civil de Santiago, pero resolvió aumentar prudencialmente la compensación. De esta manera, estableció $415.280 por daño emergente y $15.000.000 por daño extrapatrimonial, además de condenar en costas al demandado.

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El fallo añade que el funcionario requirió atención psicológica, terapia y tratamiento farmacológico a causa de un trastorno adaptativo, situación respaldada con documentos y con la declaración del psicólogo tratante.

Los jueces también consideraron que la agresión ocurrió mientras el demandante ejercía una función pública relevante y que el agravio fue consecuencia directa de cumplir correctamente su rol fiscalizador, pese a la presión ejercida por una figura pública con notoriedad y solvencia económica.

Aunque el tribunal tomó en cuenta las disculpas públicas posteriores de Medel, concluyó que correspondía elevar la indemnización, aunque sin llegar al monto originalmente solicitado por la demanda.

Me equivoqué. Me da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados porque fue un momento de calentura pero nada justifica lo que pasó”, fue parte de lo que escribió Medel en su momento en sus redes. “Reitero mis disculpas a toda la gente y en especial a los funcionarios de salud que tanto han hecho en tiempo de pandemia por nuestro país”, siguió el ‘Pitbull’.

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