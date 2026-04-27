Subsidios para el amor: Japón paga a jóvenes por usar apps de citas para frenar la baja natalidad

Japón continúa implementando medidas poco convencionales para enfrentar su profunda crisis de natalidad. La prefectura de Kochi, en el suroeste del país, anunció un programa que entrega dinero a jóvenes solteros para incentivar el uso de aplicaciones de citas, con el objetivo de fomentar relaciones estables y, a largo plazo, aumentar los nacimientos.

De acuerdo a medios internacionales, la iniciativa contempla un subsidio anual de hasta 20.000 yenes (aproximadamente 112 mil pesos chilenos) para residentes de entre 20 y 39 años que utilicen plataformas de citas certificadas por el gobierno o servicios de matchmaking reconocidos oficialmente.

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Según las autoridades locales, el apoyo económico busca cubrir el costo de suscripción de estas aplicaciones, que en muchos casos representa una barrera para los usuarios jóvenes. El beneficio podrá solicitarse de forma flexible hasta alcanzar el monto máximo establecido.

Entre los requisitos se exige vivir en la prefectura de Kochi y utilizar exclusivamente plataformas aprobadas, como aquellas que cuentan con sistemas de verificación de identidad para promover relaciones más seguras y de largo plazo.

El programa se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno japonés para revertir la caída de la natalidad, fenómeno que ha llevado al país a registrar mínimos históricos de nacimientos en los últimos años, junto con un acelerado envejecimiento de la población.

De hecho, un informe oficial indica que cerca de una cuarta parte de los matrimonios recientes en Japón se originó a través de aplicaciones o plataformas digitales, lo que refleja el creciente rol de la tecnología en la formación de parejas.

La situación es especialmente crítica en regiones rurales como Kochi, donde la migración de jóvenes hacia grandes ciudades ha profundizado el despoblamiento. En ese contexto, las autoridades locales han optado por reforzar incentivos económicos y programas de conexión social para revertir la tendencia.

Sin embargo, la medida ha generado debate en redes sociales japonesas, donde algunos usuarios cuestionan si el problema demográfico puede resolverse mediante subsidios a aplicaciones, mientras otros apuntan a factores estructurales como el alto costo de vida y las extensas jornadas laborales.