;

El gran salto que dio Tomás Barrios en el ranking ATP tras salir campeón en Cali: se acercó a Jarry y Garin

Se encendió la lucha por ser el número 2 del tenis chileno.

Daniel Ramírez

El gran salto que dio Tomás Barrios en el ranking ATP tras salir campeón en Cali: se acercó a Jarry y Garin

El gran salto que dio Tomás Barrios en el ranking ATP tras salir campeón en Cali: se acercó a Jarry y Garin / BSR Agency

Tomás Barrios concretó un importante salto en el ranking ATP luego de salir campeón del Challenger de Cali, torneo que conquistó el pasado domingo en Colombia.

El nacido en Chillán escaló 18 casilleros y pasó del puesto 137° al 119°. Con esto, se acercó a Nicolás Jarry y Cristian Garin, quienes también sufrieron cambios en la clasificación.

Revisa también:

ADN

En el caso del “Nico”, descendió dos plazas y quedó en la posición 109° del orbe. Por su parte, “Gago” subió 17 escalones y alcanzó la ubicación 108° del escalafón mundial.

El número uno de Chile sigue siendo Alejandro Tabilo, quien en esta pasada trepó un casillero y llegó al lugar 73° del ranking.

Así están los chilenos en el ranking ATP

  • Alejandro Tabilo (73°)
  • Cristian Garin (108°)
  • Nicolás Jarry (109°)
  • Tomás Barrios (119°)
  • Matías Soto (280°)
  • Daniel Núñez (803°)
  • Benjamín Torrealba (895°)
  • Nicolás Villalón (959°)
  • Diego Fernández (1028°)
  • Nicolás Bruna (1079°)
  • Bastián Malla (1151°)

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad