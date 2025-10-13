El gran salto que dio Tomás Barrios en el ranking ATP tras salir campeón en Cali: se acercó a Jarry y Garin / BSR Agency

Tomás Barrios concretó un importante salto en el ranking ATP luego de salir campeón del Challenger de Cali, torneo que conquistó el pasado domingo en Colombia.

El nacido en Chillán escaló 18 casilleros y pasó del puesto 137° al 119°. Con esto, se acercó a Nicolás Jarry y Cristian Garin, quienes también sufrieron cambios en la clasificación.

En el caso del “Nico”, descendió dos plazas y quedó en la posición 109° del orbe. Por su parte, “Gago” subió 17 escalones y alcanzó la ubicación 108° del escalafón mundial.

El número uno de Chile sigue siendo Alejandro Tabilo, quien en esta pasada trepó un casillero y llegó al lugar 73° del ranking.

Así están los chilenos en el ranking ATP