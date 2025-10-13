;

Martin Vidaurre cierra la mejor temporada de su carrera como subcampeón mundial del ciclismo MTB

El deportista nacional abrochó el podio planetario tras finalizar segundo en la última fecha del circuito, en Canadá.

Mario Vergara

Martin Vidaurre cierra la mejor temporada de su carrera como subcampeón mundial del ciclismo MTB

Martin Vidaurre cierra la mejor temporada de su carrera como subcampeón mundial del ciclismo MTB / T@TeamChile_COCH

El pasado fin de semana se terminó de disputar la temporada 2025 del Circuito Mundial de ciclismo MTB, donde Martin Vidaurre se consolidó entre los mejores del planeta.

El deportista de 25 años logró el mejor desempeño de su carrera, ya instalado en la disputa del podio a nivel adulto.

Revisa también:

ADN

En un 2025 donde ganó fechas de la temporada tanto en la distancia olímpica como en short track, Martín Vidaurre finalizó segundo en el puntaje acumulado de la temporada.

Esto luego que, en la última fecha, disputada en Mont-Sainte-Anne, Canadá, se quedó con la medalla de plata, a solo 11 segundos del británico Charlie Aldridge.

En la general, Martin Vidaurre, que fuera campeón mundial sub 23 de la especialidad, ahora se queda con la plata planetaria adulta, solo superado por su compañero de equipo, Christopher Blevins.

“Tuve calambres fuertes al final, pensé que lo tenía todo, pero cuando tienes calambres no hay mucho que puedas hacer. Di lo mejor de mí, solo quería asegurar el segundo lugar en la general, y estoy más que feliz con eso”, remarcó orgulloso el deportista nacional tras la carrera.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad