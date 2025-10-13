Martin Vidaurre cierra la mejor temporada de su carrera como subcampeón mundial del ciclismo MTB / T@TeamChile_COCH

El pasado fin de semana se terminó de disputar la temporada 2025 del Circuito Mundial de ciclismo MTB, donde Martin Vidaurre se consolidó entre los mejores del planeta.

El deportista de 25 años logró el mejor desempeño de su carrera, ya instalado en la disputa del podio a nivel adulto.

En un 2025 donde ganó fechas de la temporada tanto en la distancia olímpica como en short track, Martín Vidaurre finalizó segundo en el puntaje acumulado de la temporada.

Esto luego que, en la última fecha, disputada en Mont-Sainte-Anne, Canadá, se quedó con la medalla de plata, a solo 11 segundos del británico Charlie Aldridge.

En la general, Martin Vidaurre, que fuera campeón mundial sub 23 de la especialidad, ahora se queda con la plata planetaria adulta, solo superado por su compañero de equipo, Christopher Blevins.

“Tuve calambres fuertes al final, pensé que lo tenía todo, pero cuando tienes calambres no hay mucho que puedas hacer. Di lo mejor de mí, solo quería asegurar el segundo lugar en la general, y estoy más que feliz con eso”, remarcó orgulloso el deportista nacional tras la carrera.