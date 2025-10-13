Liberación en Gaza: las imágenes que dejó el intercambio de rehenes entre Israel y Hamás

En concreto, todos fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y posteriormente trasladados a territorio israelí, donde ya se encuentran bajo atención médica.
La operación se desarrolló en dos etapas. En la primera fueron liberadas siete personas que llevaban más de dos años en cautiverio, mientras que en la segunda se concretó la entrega de las trece restantes.
Tras el proceso, los equipos humanitarios acompañaron el proceso y verificaron el estado de salud de cada uno de los rehenes antes de su traslado.
Una vez dentro de Israel, las Fuerzas de Defensa llevaron a los sobrevivientes hasta la base militar de Reim, punto de ingreso habitual en este tipo de operaciones. Allí recibieron una evaluación médica inicial y, posteriormente, fueron derivados a tres hospitales ubicados en las afueras de Tel Aviv, centros designados especialmente para su recuperación física y psicológica.
En paralelo, se espera que en los próximos días comience una nueva fase del acuerdo, que contempla la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas que aún permanecen en el enclave palestino.
Adicionalmente, las autoridades israelíes ya preparan el procedimiento de identificación y repatriación.
También se inició la liberación de los 250 presos palestinos que Israel tenía en su territorio.
Revisa aquí las imágenes:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.