FOTOS. Liberación en Gaza: las imágenes que dejó el intercambio de rehenes entre Israel y Hamás

Los liberados fueron recibidos por la Cruz Roja Internacional, donde pasaron por una primera revisión médica.

Cristóbal Álvarez

Durante este lunes, el movimiento islamista Hamás confirmó la liberación de los 20 rehenes que permanecían con vida en la Franja de Gaza.

En concreto, todos fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y posteriormente trasladados a territorio israelí, donde ya se encuentran bajo atención médica.

La operación se desarrolló en dos etapas. En la primera fueron liberadas siete personas que llevaban más de dos años en cautiverio, mientras que en la segunda se concretó la entrega de las trece restantes.

Tras el proceso, los equipos humanitarios acompañaron el proceso y verificaron el estado de salud de cada uno de los rehenes antes de su traslado.

Una vez dentro de Israel, las Fuerzas de Defensa llevaron a los sobrevivientes hasta la base militar de Reim, punto de ingreso habitual en este tipo de operaciones. Allí recibieron una evaluación médica inicial y, posteriormente, fueron derivados a tres hospitales ubicados en las afueras de Tel Aviv, centros designados especialmente para su recuperación física y psicológica.

En paralelo, se espera que en los próximos días comience una nueva fase del acuerdo, que contempla la entrega de los cuerpos de 28 personas fallecidas que aún permanecen en el enclave palestino.

Adicionalmente, las autoridades israelíes ya preparan el procedimiento de identificación y repatriación.

También se inició la liberación de los 250 presos palestinos que Israel tenía en su territorio.

RAMAT GAN, ISRAEL - OCTOBER 13: Gaza hostage Maxim Herkin wavesMaxim Herkin as he arrives at Chaim Sheba Medical Center at Tel HaShomer on October 13, 2025 in Ramat Gan, Israel. The ceasefire deal between Israel and Hamas has brought an end to the two years of war that followed the attacks of Oct. 7, 2023. A condition of the deal was the immediate return of 48 hostages held in Gaza, around 20 of whom were believed to be alive. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images) / Alexi J. Rosenfeld

Former Israeli hostage Eitan Horn (C) gestures upon disembarking from an Israeli military helicopter on the landing pad at Ichilov Sourasky Medical Centre in Tel Aviv on October 13, 2025. Twenty living Israeli hostages were released on October 13 after more than two years in captivity in Gaza, as part of a ceasefire deal with Hamas. Militants kidnapped them during Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, the deadliest in the country's history. (Photo by Jack GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) / JACK GUEZ

Bar Kuperstein, one of the released Israeli hostages formerly held captive in Gaza since the 2023 October 7 attacks by Palestinian militants, waves from the window of a bus at Sheba Tel-HaShomer Medical Centre in Ramat Gan on October 13, 2025. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) / AHMAD GHARABLI

Former Israeli hostage Nimrod Cohen, who was held captive in Gaza since the 2023 October 7 attacks by Palestinian militants, waves upon disembarking from an Israeli military helicopter on the landing pad at Ichilov Sourasky Medical Centre in Tel Aviv on October 13, 2025. Twenty living Israeli hostages were released on October 13 after more than two years in captivity in Gaza, as part of a ceasefire deal with Hamas. Militants kidnapped them during Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, the deadliest in the country's history. (Photo by Jack GUEZ / AFP) (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images) / JACK GUEZ

Israeli soldiers and medics accompany Maxim Herkin, formerly held hostage in Gaza since October 2023 by Palestinian militants, upon his arrival at the Sheba Tel-HaShomer Medical Centre in Ramat Gan on October 13, 2025. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images) / AHMAD GHARABLI

Tu contenido empezará después de la publicidad