Presidente Boric y rol de Trump en tregua entre Israel y Hamás: “Si colaboró para detener la masacre, bienvenido sea”

Tras sostener una reunión con el papa León XIV en El Vaticano, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la tregua entre Israel y Hamás, y al rol que cumplió Donald Trump.

“A todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final”, partió señalando el jefe de Estado.

“Y nos esperanza también la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto a través de la historia larga”, agregó.

El Presidente también se refirió al rol que tuvo su par norteamericano, Donald Trump, en las negociaciones. “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”, aseguró.

Además, sostuvo que si bien “no conozco los detalles de las tratativas, los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios”.

“Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que se cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea”, declaró.

Finalmente, el Mandatario expresó que “no soy quien para hablar en nombre del papa, pero también expresó su esperanza en este proceso y que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por quienes están sufriendo y por los que han sufrido”.