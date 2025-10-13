;

Presidente Boric y rol de Trump en tregua entre Israel y Hamás: “Si colaboró para detener la masacre, bienvenido sea”

“A todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final”, afirmó el Mandatario desde El Vaticano.

Juan Castillo

Paulina García

Agencia Uno

Agencia Uno

Tras sostener una reunión con el papa León XIV en El Vaticano, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la tregua entre Israel y Hamás, y al rol que cumplió Donald Trump.

A todos nos alegra y nos esperanza que esta masacre tenga un punto final”, partió señalando el jefe de Estado.

“Y nos esperanza también la perspectiva de que puedan convivir en paz pueblos que han sufrido tanto a través de la historia larga”, agregó.

Revisa también:

ADN

El Presidente también se refirió al rol que tuvo su par norteamericano, Donald Trump, en las negociaciones. “Toda persona que cumpla un rol de paz es bienvenido”, aseguró.

Además, sostuvo que si bien “no conozco los detalles de las tratativas, los liderazgos siempre tienen que ser humildes y respetar a sus adversarios”.

Creo que el presidente Trump no representa eso, pero si tuvo alguna colaboración para que se cesara la masacre en Gaza, bienvenido sea”, declaró.

Finalmente, el Mandatario expresó que “no soy quien para hablar en nombre del papa, pero también expresó su esperanza en este proceso y que todos los liderazgos actúen con humildad y respeto por quienes están sufriendo y por los que han sufrido”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad