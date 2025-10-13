;

Hincha de la U fue trasladada de emergencia a un hospital en Independencia tras sufrir problemas médicos en la tribuna

Según información de ADN Deportes, la mujer tuvo que salir en ambulancia del estadio Santa Laura.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Estadio Santa Laura SEK

Estadio Santa Laura SEK / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Pese a volver a los triunfos en el Campeonato Nacional, en la Universidad de Chile se fueron preocupados por una dramática situación que se vivió en las galerías del estadio Santa Laura.

Según información de ADN Deportes, una mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia desde el estadio de manera urgente tras presentar problemas médicos.

La hincha fue llevada hasta el Hospital San José de Independencia y, a falta de un diagnóstico más detallado, se habla de presuntos síntomas de infarto.

De momento, se desconoce el estado en que la mujer fue recibida en el recinto hospitalario. A su vez, la Universidad de Chile no se ha pronunciado respecto al caso.

