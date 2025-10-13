Previa caliente antes de la Sudamericana: el lado B de la victoria de la U sobre Palestino en Santa Laura / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La U de Chile terminó celebrando este lunes una trabajada victoria sobre Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

ADN.CL estuvo presente en una calurosa jornada en Santa Laura, donde acá te contamos lo que no se vio por TV.

Santa Laura lleno

Pese a ser lunes y en pleno horario laboral, los hinchas de la U no fallaron. En masa llegaron al estadio Santa Laura y llenaron tribuna, galería norte y Andes. Solo en galería sur había ciertos espacios.

Homenaje a Russo

En recuerdo del fallecido entrenador argentino, los miles de fanáticos laicos respetaron silenciosamente el minuto de silencio que se organizó para recordar al fallecido DT que llevó a los azules a las semis de Libertadores en 1996.

Problemas en la barra

Cuando todo era un ambiente de fiesta y de total tranquilidad, los problemas llegaron en la barra universitaria. Como suele pasar también en el Estadio Nacional, hinchas llegaron al sector Andes e intentaron pasarse a la galería norte para quedar con la barra laica. Duros enfrentamientos con los guardias marcaron los primeros minutos del partido.

Momento de hidratación en el segundo gol

Antes de los 20 minutos, el juez del partido indicó un minuto de hidratación por la alta temperatura en cancha, instancia donde los entrenadores aprovecharon de dar indicaciones. La situación se reiteró en el segundo tiempo.

Consuelo al Nico Guerra por penal perdido

El designado era Charles Aránguiz, pero el “Príncipe” le cedió el penal a Nico Guerra. El ariete falló y cabeza abajo recibió el apoyo de sus compañeros y los hinchas que, a diferencia de lo que pasa en redes sociales, lo aplaudieron e intentaron levantar anímicamente.

Expulsado Charles

Minuto 35 y el partido se complica para la U. Tras una discutida primera amarilla, el volante recibió la segunda por una clara mano y se fue a las duchas. El “Príncipe”, pese a su error, fue vitoreado por la parcialidad laica.

Lucas Assadi, el más buscado

Ausente por salir de un resfriado, el mejor jugador azul de la temporada fue cercado por los hinchas en la tribuna durante el entretiempo. Le pidieron fotos, autógrafos y recibió todo el cariño de la parcialidad universitaria.

Miguel Araos, el más pifiado

Las constantes faltas cobradas con la U, y la nula decisión de pitarle a los de Palestino, hizo colmar la paciencia de los hinchas universitarios que, en cada falta en contra, reclamaron una amarilla que solo llegó una vez hasta la medianía del segundo tiempo.