Exnúmero 1 del mundo ensalza a Marcelo Ríos: "No hay mejor jugador en el mundo sin un título de Grand Slam que él"

El Masters 1000 de Shanghai tuvo como campeón a un monarca, cuando menos, inesperado: el monegasco Valentin Vacherot, que pasó de estar fuera del top 200 a ganar el máximo trofeo de su carrera.

Considerando el “cuento de hadas” protagonizado por el europeo, en el mundo del tenis se comenzó a generar el debate respecto a jugadores de los cuales se esperaba mucho, pero que se quedaron sin obtener los galardones esperados.

Solo por ejemplificar a nivel de Masters 1000, Valentin Vacherot ya igualó la cantidad de trofeos de este tipo que ganaron, entre otros ilustres jugadores, Stanislas Wawrinka, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Juan Martín del Potro o David Ferrer.

Sin embargo, la discusión se amplió también a nivel de Grand Slam, donde muchos usuarios en redes sociales puntualizaron el nombre de Alexander Zverev, campeón de las ATP Finals y del oro olímpico en Tokio 2020, pero que ha perdido finales en el Australian Open, Roland Garros y el US Open.

En ese debate, el exnúmero 1 del mundo, el ruso Yevgeny Kafelnikov, postuló nada más y nada menos que a Marcelo Ríos.

“No hay un mejor jugador en el mundo entero sin un título de Grand Slam que Marcelo Ríos. Punto”, remarcó el europeo, aludiendo al gran nivel del “Chino”, que solo disputó una final de major, el Australian Open 1998, donde cayó ante Petr Korda, que meses más tarde arrojó positivo por consumo de nandrolona.