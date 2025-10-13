;

Exnúmero 1 del mundo ensalza a Marcelo Ríos: “No hay mejor jugador en el mundo sin un título de Grand Slam que él”

Yevgeny Kafelnikov recordó al tenista nacional en medio del debate que se generó durante el Masters 1000 de Shanghai.

Carlos Madariaga

Exnúmero 1 del mundo ensalza a Marcelo Ríos: “No hay mejor jugador en el mundo sin un título de Grand Slam que él”

Exnúmero 1 del mundo ensalza a Marcelo Ríos: “No hay mejor jugador en el mundo sin un título de Grand Slam que él” / PATRICK KOVARIK

El Masters 1000 de Shanghai tuvo como campeón a un monarca, cuando menos, inesperado: el monegasco Valentin Vacherot, que pasó de estar fuera del top 200 a ganar el máximo trofeo de su carrera.

Considerando el “cuento de hadas” protagonizado por el europeo, en el mundo del tenis se comenzó a generar el debate respecto a jugadores de los cuales se esperaba mucho, pero que se quedaron sin obtener los galardones esperados.

Revisa también:

ADN

Solo por ejemplificar a nivel de Masters 1000, Valentin Vacherot ya igualó la cantidad de trofeos de este tipo que ganaron, entre otros ilustres jugadores, Stanislas Wawrinka, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov, Juan Martín del Potro o David Ferrer.

Sin embargo, la discusión se amplió también a nivel de Grand Slam, donde muchos usuarios en redes sociales puntualizaron el nombre de Alexander Zverev, campeón de las ATP Finals y del oro olímpico en Tokio 2020, pero que ha perdido finales en el Australian Open, Roland Garros y el US Open.

En ese debate, el exnúmero 1 del mundo, el ruso Yevgeny Kafelnikov, postuló nada más y nada menos que a Marcelo Ríos.

“No hay un mejor jugador en el mundo entero sin un título de Grand Slam que Marcelo Ríos. Punto”, remarcó el europeo, aludiendo al gran nivel del “Chino”, que solo disputó una final de major, el Australian Open 1998, donde cayó ante Petr Korda, que meses más tarde arrojó positivo por consumo de nandrolona.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad