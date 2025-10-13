En la previa de los tres conciertos que dará en Chile, el cantante colombiano, Rauw Alejandro, jugó un partido de futbolito con Arturo Vidal y Mauricio Isla.

El reconocido artista urbano ya había compartido una cena con los dos jugadores de Colo Colo en un restaurante de Vitacura, el pasado jueves. Y este domingo, los tres se volvieron a reunir, pero esta vez en la casa del “Huaso”, en Calera de Tengo.

“Buen partido equipo”, escribió Vidal en sus redes sociales, sumando una foto donde aparece junto a Rauw Alejandro, con quien compartió equipo. Ambos enfrentaron al elenco liderado por Isla.

El cantante colombiano comenzará con sus conciertos en el Movistar Arena este lunes 13 de octubre. Luego se volverá a presentar el martes 14 y el miércoles 15 será su último show en nuestro país.

Los registros que dejó el partido que jugaron Rauw Alejandro, Arturo Vidal y Mauricio Isla

