El monegasco Valentin Vacherot (204° del ranking ATP) hizo historia este domingo al conquistar su primer título como profesional tras derrotar a su primo, el francés Arthur Rinderknech (54°), en la gran final del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista de 26 años, que llegó desde la qualy y superó en semifinales a Novak Djokovic (5°), completó un torneo de ensueño y se impuso al galo por parciales de 4-6, 6-3 y 6-3, en un partido que se prolongó por dos horas y 14 minutos.

Con esta victoria, Vacherot se convirtió en el jugador con peor ranking en la historia en ganar un título de Masters 1000. También es el primer monegasco en conseguir un trofeo ATP.

Además, con este triunfo subirá hasta el puesto 40 del ranking ATP y obtendrá más de un millón de euros en premios (más de lo que había ganado en toda su carrera), para cerrar una semana inolvidable en China.

Tras el partido, Vacherot y Rinderknech protagonizaron un conmovedor momento en la ceremonia de premiación. Ambos primos se fundieron en un fraterno abrazo apenas terminó el encuentro y el monegasco rompió en llanto en medio del discurso del francés.

“Dos primos son más fuertes que uno”, declaró Rinderknech mientras se dirigía directamente a Vacherot, quien no pudo contener las lágrimas.

La respuesta de Vacherot fue igual de potente. “Si no hubiese ingresado a la Universidad de Texas en 2017 gracias a ti, hoy no estaríamos aquí. Soñé con seguirte en el Top 100 y ahora estamos ahí los dos”, afirmó.