BancoEstado, a través de la plataforma RematesVenegas, puso a disposición 12 propiedades en distintas regiones del país, con valores que parten desde los $25 millones.

Los inmuebles incluyen casas, departamentos y oficinas, ubicados en lugares como Arica, Chiloé, la región Metropolitana y Antofagasta, entre otros.

Entre las opciones destaca una vivienda en Quinchao, Chiloé, descrita como emplazada “en un entorno privilegiado que combina tranquilidad, identidad patrimonial y una de las mejores vistas de la zona”.

Subasta Banco Estado / Foto rematesvenegas.com Ampliar

La propiedad cuenta con 2 dormitorios, 1 baño y 211 metros cuadrados, con una puja inicial de UF 656 (casi $26 millones), programada para el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas.

Viviendas en región Metropolitana

También se ofrece un inmueble en la región Metropolitana, ubicado en el décimo piso del Edificio Médico Alcántara, en Av. Apoquindo 3990, Las Condes.

Subasta Banco Estado / Foto rematesvenegas.com Ampliar

Según el sitio web de subastas, es “un espacio con excelente distribución y alto potencial para uso corporativo o profesional, especialmente en el rubro salud y servicios ejecutivos”.

Todas las propiedades cuentan con tour virtual, lo que permite a los interesados recorrerlas en detalle antes de participar en la subasta, facilitando la evaluación y planificación de las pujas.