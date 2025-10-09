;

BancoEstado lanza remate inmobiliario con 12 propiedades disponibles: requisitos y cómo participar

Hay opciones desde los $25 millones y la inscripción se hace en pocos pasos.

Javiera Rivera

BancoEstado lanza remate inmobiliario

BancoEstado lanza remate inmobiliario

El BancoEstado lanzó un nuevo remate inmobiliario con 12 propiedades disponibles en distintas regiones del país. El evento será 100% online y estará a cargo de Remates Venegas.

Las viviendas y oficinas disponibles tienen valores que van desde 656 UF (unos $25 millones) hasta 7.790 UF (más de $300 millones). Y se realizará el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas.

En total, el listado incluye propiedades en Arica, Iquique, Antofagasta, Quillota, Viña del Mar, Las Condes, San Miguel, Talca, Los Ángeles, Temuco, Ancud y Quinchao.

Cómo participar en el remate

El proceso de postulación es completamente digital y requiere un depósito de garantía. Estos son los pasos oficiales según las Bases Generales de Licitación:

Revisa también

ADN

Deposita o transfiere $3.000.000 a la cuenta de Ricardo Manuel Venegas Rojas (Banco de Chile, cuenta N°00-188-12029-07, RUT 7.569.315-K).

Envía el comprobante con tus datos personales (nombre, RUT, estado civil, profesión, domicilio y teléfono) a los correos:

  • propiedades@rematesvenegas.com
  • contacto@rematesvenegas.com

El día del remate recibirás un link y código de acceso para participar en línea. Si no adjudicas una propiedad, la garantía se devuelve en un máximo de 5 días hábiles.

