BancoEstado lanza remate inmobiliario con 12 propiedades disponibles: requisitos y cómo participar
Hay opciones desde los $25 millones y la inscripción se hace en pocos pasos.
El BancoEstado lanzó un nuevo remate inmobiliario con 12 propiedades disponibles en distintas regiones del país. El evento será 100% online y estará a cargo de Remates Venegas.
Las viviendas y oficinas disponibles tienen valores que van desde 656 UF (unos $25 millones) hasta 7.790 UF (más de $300 millones). Y se realizará el jueves 30 de octubre a las 12:00 horas.
En total, el listado incluye propiedades en Arica, Iquique, Antofagasta, Quillota, Viña del Mar, Las Condes, San Miguel, Talca, Los Ángeles, Temuco, Ancud y Quinchao.
Cómo participar en el remate
El proceso de postulación es completamente digital y requiere un depósito de garantía. Estos son los pasos oficiales según las Bases Generales de Licitación:
Deposita o transfiere $3.000.000 a la cuenta de Ricardo Manuel Venegas Rojas (Banco de Chile, cuenta N°00-188-12029-07, RUT 7.569.315-K).
Envía el comprobante con tus datos personales (nombre, RUT, estado civil, profesión, domicilio y teléfono) a los correos:
- propiedades@rematesvenegas.com
- contacto@rematesvenegas.com
El día del remate recibirás un link y código de acceso para participar en línea. Si no adjudicas una propiedad, la garantía se devuelve en un máximo de 5 días hábiles.
