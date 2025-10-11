;

VIDEOS. Novak Djokovic es eliminado por el 204° del mundo en Shanghái: así celebró su rival y lo que se dijeron en la red

El serbio cayó en semifinales ante el monagesco Valentin Vacherot, quien se transformó en el tenista con peor ranking en alcanzar la final de un torneo Masters 1000.

Bastián Lizama

Batacazo en Shanghái. Este sábado, el monegasco Valentin Vacherot (204°) hizo historia al convertirse en el jugador con peor ranking en alcanzar la final de un torneo Masters 1000, tras batir en semifinales nada más y nada menos que al serbio Novak Djokovic (5°).

Como ha sido habitual en los últimos torneos, “Nole” jugó disminuido físicamente y debió ser atendido por los médicos en varias ocasiones, debido a dolencias en el tobillo derecho, el aductor izquierdo y la zona del glúteo, que afectaron su movilidad.

Por su parte, Vacherot supo aprovechar las limitaciones del serbio y mostró un sólido juego. El oriundo de Mónaco, que accedió al certamen desde la qualy, no cedió su saque en todo el partido y terminó quedándose con la victoria por 6-3 y 6-4.

Eso sí, en el match point, Vacherot apenas celebró, en lo que se consideró como un gesto hacia “Nole” por las condiciones físicas en las que estaba.

Al término del encuentro, ambos tenistas tuvieron un respetuoso diálogo en la red. “Te lo mereces. Jugaste increíble. Sigue así“, dijo Djokovic, a lo que Vacherot respondió: “Fue un placer jugar al menos una vez contra ti. No te retires”.

Ahora, el monegasco deberá jugar la final del Masters 1000 de Shangai contra el ganador del duelo entre el francés Arthur Rinderknech (54°), quien curiosamente es su primo hermano, y el ruso Daniil Medvedev (18°). Si es campeón, escalará hasta el 40° lugar del ranking ATP.

