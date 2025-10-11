;

Nicolás Jarry ya tiene rival para su estreno en el ATP 250 de Almaty

El tenista chileno ingresó directamente al cuadro principal del torneo en Kazajistán.

Luego de acceder al cuadro principal producto de las bajas de otros tenistas, Nicolás Jarry (107° del ranking ATP) conoció este sábado a su rival para la primera ronda del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán.

El chileno fue emparejado contra el invitado local Timofey Skatov (233°), rival que derrotó hace dos años en la segunda ronda clasificatoria para el Abierto de Australia.

En caso de vencer al kazajo, el “Príncipe” desafiará en la segunda ronda al italiano Flavio Cobolli (22°), tercer sembrado del torneo.

De lo contrario, Jarry podrá seguir compitiendo, ya que también se inscribió en el cuadro de dobles, donde hará equipo con el colombiano Nicolás Barrientos. Allí, su primer encuentro será ante la dupla conformada por el estadounidense Ryan Seggerman y el oceánico Matthew Romios.

Cabe destacar que el ATP 250 de Almaty arrancará este lunes 13 de octubre, aunque todavía ninguno de los dos partidos del chileno ha sido programado.

