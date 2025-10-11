;

Va por el título: Tomás Barrios supera a rival argentino y se instala en la final del Challenger de Cali

El tenista chileno se impuso en sets corridos ante Juan Bautista Torres y este domingo irá por la corona en Colombia.

Bastián Lizama

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) logró instalarse este sábado en la gran final del Challenger de Cali, Colombia, luego de vencer en las semifinales del certamen al argentino Juan Bautista Torres (418°).

El tenista chileno, primer sembrado del torneo en la ciudad cafetalera, supo reponerse a un adverso inicio y superó al trasandino por parciales de 6-4 y 6-2, en un partido que se prolongó por una hora y 33 minutos.

El chillanejo arrancó con dificultades, ya que Torres rompió de entrada su servicio para ponerse en ventaja. Sin embargo, Barrios reaccionó rápidamente y, pese a sufrir un segundo quiebre, le devolvió el favor en tres ocasiones para llevarse el primer set.

La segunda manga tuvo un desarrollo distinto. El chileno sacó a relucir su mejor juego y concretó otras dos rupturas que le bastaron para quedarse con la victoria y la clasificación al partido decisivo del torneo.

En el duelo por el título, Tomás Barrios se verá las caras este domingo contra el ganador del cruce entre el peruano Gonzalo Bueno (241°) y el boliviano Juan Carlos Prado (259°).

En caso de resultar vencedor, el nacional podría conseguir su segundo trofeo del año y el sexto a nivel Challenger, tras sus logros en Meerbusch (2021), San Luis Potosí (2023), Florianópolis (2023), Amersfoort (2024) y Campinas (2025). Además, subiría hasta el 118° lugar del ranking ATP.

