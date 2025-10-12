;

Unión Española aprieta la lucha por el descenso: así está la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

Los “Hispanos” derrotaron a Huachipato en el inicio de la fecha 24 y dejaron al rojo vivo la lucha por la permanencia en la Primera División.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo, se dio inicio a la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025 con el duelo entre Unión Española y Huachipato, que terminó inclinándose por 4-2 a favor de los “Hispanos” en el Estadio Santa Laura.

El resultado no es menor para el equipo de Miguel Ramírez, ya que gracias a los tres puntos lograron salir de la zona de descenso directo después de un largo tiempo, dejando al rojo vivo la lucha por la permanencia en la Primera División.

El cuadro de Independencia llegó a los 20 puntos e igualó a Deportes La Serena en el puesto 13, dejando a Limache en el penúltimo lugar de la tabla con 18 unidades, de momento perdiendo la categoría.

Por su parte, elenco de Talcahuano sigue noveno con 31 unidades y perdió la opción de acerarse a los puestos de clasificación a torneos internacionales, donde Cobresal (38) ocupa actualmente el último cupo para la Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2025

