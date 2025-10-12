La advertencia de Miguel Ramírez tras vital triunfo de Unión Española: “Las seis finales que quedan...”

Miguel Ramírez, técnico de Unión Española, analizó el triunfo de este domingo por 4-2 ante Huachipato en el Estadio Santa Laura, que le permitió a los “Hispanos” abandonar momentáneamente los puestos de descenso en el Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, el estratega nacional destacó la entrega de sus dirigidos y se refirió a la lucha por mantener la categoría, asegurando que “las seis finales que nos quedan van a ser prácticamente de la misma manera”.

“Espero que nuestro rendimiento, con el triunfo de hoy, nos permita jugar más sueltos, tener la posibilidad de tener más posesión, de elaborar mucho más y de llegar con tranquilidad y no con tantos balones largos, porque tenemos jugadores para jugar", continuó.

“Rescato la entrega, la disposición, los tres puntos que son fundamentales y se nos viene un lindo presente, a pesar de que el rival que se nos viene es dificilísimo", agregó el DT de cara al próximo partido ante Cobresal en El Salvador.

Respecto a las claves del repunte de Unión Española, Ramírez sostuvo que “lo primero es hacer goles. El equipo ha venido haciendo goles, eso se ha trabajado. Estamos trabajando en evitar que nos hagan goles. Puedes jugar muy bien, puedes tener un lindo presente, pero si no haces goles, que era una de las falencias que tenía este equipo, estamos fritos".

“Es bueno que estemos convirtiendo, y estamos convirtiendo más de lo que nos han hecho hoy. El partido pasado estábamos en la misma situación, pero nos hicieron un gol más y nos ganaron. Entonces tenemos que aprender, y este siento que va a ser un partido de aprendizaje", afirmó.

Por último, el entrenador abordó el arbitraje de Cristián Garay. “No es fácil para un árbitro dirigir un partido de estas características, donde hay un equipo que está peleando el descenso y otro que está tratando de seguir sumando en la tabla. Me llamó la atención el tema de los penales que se sancionaron, porque esos mismos penales a favor nuestros en determinados partidos, con la U, contra Católica, contra Palestino, no fueron cobrados", sentenció.