Visita de lujo: Ruud van Nistelrooy vio el triunfo de Chile en La Florida y asistirá a un partido de la Primera B

Pese al poco público presente en el amistoso entre La Roja y Perú, hubo una visita de lujo en el Bicentenario de La Florida.

El histórico delantero neerlandés del Manchester United, Real Madrid y otros clubes, Ruud van Nistelrooy, estuvo presente en el triunfo de Chile en el último minuto.

Tal como adelantó el periodista Rodrigo Arellano, el actual entrenador, cuyo último trabajo fue en el Leicester City de Inglaterra, está de visita en nuestro país, donde seguirá viendo partidos del fútbol nacional.

Según informó el comunicador, van Nistelrooy asistirá al duelo entre Deportes Magallanes y Santiago Morning en San Bernardo, válido por la Primera B.

En lo que pudo averiguar ADN Deportes, esto se funda en que el neerlandés mantiene una gran relación de amistad con Cristián Ogalde, controlador de la “Academia”, quien lo habría invitado a Chile.