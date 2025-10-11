Decisión tomada: este será el nuevo DT de Boca Juniors tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo conmocionó al fútbol sudamericano y especialmente a Boca Juniros. Mientras el club atraviesa días de dolor y duelo, desde el cuerpo técnico del “Xeneize” confirmaron quién se hará cargo del primer equipo tras la muerte del histórico DT.

Por ahora, no habrá un reemplazo directo, pues la dirigencia decidió mantener la estructura completa del cuerpo técnico que el propio Russo había conformado, en señal de respeto y continuidad a su legado.

De esta manera, Claudio Úbeda, su histórico ayudante, y Juvenal Rodríguez seguirán al mando del plantel, tal como lo hicieron en los últimos partido ante Defensa y Justicia y Newell’s, cuando Russo no pudo estar presente debido a su delicado estado de salud.

La noticia fue confirmada formalmente por el propio Juvenal Rodríguez, uno de los colaboradores más cercanos de Russo, justo en el día del último adiós al histórico entrenador.

“Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo, yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club, la directiva, cuál es el camino", afirmó en diálogo con Caracol Radio.

Asimismo, Rodríguez señaló “estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y las finales de la Liga de la Copa”. La nueva etapa de Boca comenzará formalmente el próximo sábado, cuando reciba a Belgrano en La Bombonera por la fecha 13 del Torneo Clausura del fútbol argentino.