El equipo Sub 20 de Colo Colo derrotó este sábado a Cobresal por 2-1 en una nueva fecha del fútbol formativo disputada en el Estadio Monumental. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano por un lamentable episodio que involucró al juvenil albo, Manley Clerveaux.

El delantero haitiano, que convirtió el empate parcial para el “Cacique”, fue elegido como el mejor jugador del partido y debía ir a hablar con la señal de Colo Colo TV. Sin embargo, prefirió no hacerlo.

¿La razón? Los hinchas de Cobresal que llegaron al Estadio Monumental comenzaron a lanzar insultos racistas en su contra, lo que provocó que el futbolista no quisiera dar la entrevista protocolar postpartido.

“No va a participar de la entrevista porque hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él. Prefirió no hablar porque tiene que hacer las declaraciones muy cerca de la barra de Cobresal, en una actitud que no nos queda otra que condenar”, explicaron en la transmisión.

En las imágenes se observa cómo algunos funcionarios de Colo Colo se acercaron a dialogar con algunos hinchas del cuadro minero para reprocharles lo ocurrido.