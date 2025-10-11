Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 11 de octubre y quién transmite por TV? / Buda Mendes - FIFA

Hoy, sábado 11 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde comenzarán los cuartos de final.

La agenda de esta jornada dispone de dos partidos en dos ciudades del país.

Estadio Fiscal de Talca

La programación del Mundial Sub 20 hoy 11 de octubre comenzará las 17:00 horas, donde Colombia se medirá con España, encuentro que tendrá transmisión de ADN Deportes y por TV en la señal de D Sports.

Estadio Nacional

En Ñuñoa la acción arrancará a las 20:00 horas, donde Argentina se medirá ante México, verdugo de La Roja en este certamen. El partido será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.