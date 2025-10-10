Andrés Lillini, director de las selecciones juveniles de la Federación Mexicana de Fútbol, conversó este viernes con Los Tenores y abordó las claves del gran presente México en el Mundial Sub 20, donde se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del torneo y recientemente dejó en el camino a Chile.

Respecto a lo proyecto que encabeza, Lillini explicó: “Hace dos años y tres meses que estoy en el cargo, crecí profesionalmente en México, así que conozco mucho de la idiosincrasia y cómo se forma el futbolista”.

“Hoy estamos compitiendo bastante bien, ha habido tropezones graves como el anterior Mundial Sub 20 donde México no clasificó. Después de ahí planteamos objetivos hacia adelante que todo termina en los Mundiales Sub y Sub 17, y hoy estamos afrontándolos de la mejor manera con una generación que para nosotros es bastante buena”, agregó.

En esa línea, se refirió a ley de juveniles que se implementa en el fútbol mexicano, donde los clubes deben cumplir con 1.170 minutos en la fase regular para futbolistas hasta 22 años o menos: “Fue muy controversial esta ley de los menores. En México estuvo mucho tiempo atrás, se sacó y después de la pandemia se volvió a implementar”.

“La Liga MX me dio la posibilidad de participar de esta propuesta hacia los clubes, presentamos proyectos a una mesa deportiva con presidentes de clubes y aproveché para que esta generación 2005 participe de esta regla. Al principio fue criticada por muchos porque estaba la obligación de poner a los jugadores cuando no estaban hechos y al final terminó siendo una regla, que más allá de abrirle la puerta a los jugadores, los mantuvo en Primera División y terminaron jugando etapas finales”, apuntó.

Lillini puso como ejemplo la victoria de México ante La Roja en el Mundial Sub 20 y remarcó que: “En lo escritamente deportivo, lo que pasa en Primera División difícilmente lo aprendas y puedas competir en otro lado, que es el manejo de los escenarios, del estrés de la competencia y saber qué hacer cuando Chile fomentado por su gente se nos vino encima en los 15 minutos del primer y segundo tiempo”.

“Esas cosas, los chicos que tienen minutos en Primera División, te sacan una ventaja de manejar estas situaciones. Creo que con Chile fue el partido donde más se puso se manifiesto, porque sí tuvimos momentos complicados donde los vi superar esta adversidad", añadió.

Por último, el director de las selecciones menores de la FMF tuvo palabras para Nicolás Córdova y sus controversiales métricas: “A veces, en la situación de perder, no es fácil argumentar cosas. No te imaginas como lo entiendo a Nico, al cual conozco. No creo que lo haya hecho para dar ninguna explicación que él no quería dar".

“Lo vi que se hace muy responsable de todo y eso no es fácil en el fútbol. Después, el argumento corre por parte de cada uno, pero en Nico Córdova sí veo a una persona auténtica que, ante un país organizador, hacerse cargo de una derrota o un proceso, realmente es para gente valiente y así lo considero yo", sentenció.