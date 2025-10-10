;

FOTO. Será factor: los excelentes números de la U jugando torneos internacionales en el Estadio Nacional

Los azules volverán a Ñuñoa luego de tener que jugar en Coquimbo por los cuartos de final de la Sudamericana.

Gonzalo Miranda

La U será local en Ñuñoa ante Lanús por las semis de la Sudamericana

Costó, pero el plan resultó. Después de varios días de negociaciones, la dirigencia de la Universidad de Chile consiguió que el Estadio Nacional sea la casa del duelo ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los universitarios tienen que jugar la ronda de los cuatro mejores ante el ‘granate’ y, para ello, querían volver a Ñuñoa, considerando que tuvieron que avanzar a dicha fase en Coquimbo, eliminando a Alianza Lima.

Por suerte para los azules, los tiempos calzaron. El Mundial Sub 20 termina el 19 de octubre, mientras que Conmebol programo el choque ante los trasandinos para el día jueves 23 del mismo mes. Así las cosas, el Instituto Nacional del Deporte (IND) optó por facilitar el recinto deportivo a los universitarios.

Noticia más que positiva para Gustavo Álvarez. Esto porque el Estadio Nacional ha generado buenos resultados a los azules en su regreso a los torneos internacionales este 2025. Entre Copa Libertadores y Sudamericana, la U disputó cinco encuentros en Ñuñoa.

De ellos, ganó cuatro y solo perdió uno. Venció a Botafogo (1-0), Carabobo (4-0), Guaraní (5-0) e Independiente (1-0), mientras que solo tropezó con Estudiantes (0-3) por la Libertadores. En resumen, en el Nacional este 2025 tiene 11 goles a favor y solo tres en contra.

Cabe recordar que el partido entre Universidad de Chile y Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana está programado para el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de nuestro país.

La revancha, en tanto, quedó programada para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

