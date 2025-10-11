Corea del Norte presentó el “sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso” del país, denominado Hwasong-20, durante el desfile militar celebrado en Pyongyang por el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, informaron este sábado los medios oficiales.

“Cuando el destacamento del misil balístico intercontinental Hwasong-20, el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso, Corea del Norte entró en la plaza, el entusiasmo del público alcanzó su punto máximo”, describió la agencia estatal de propaganda KCNA.

Es la primera aparición pública de este misil, que algunos expertos anticipan que contará con ojivas múltiples, lo cual le permitiría atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles.

Pyongyang ya había hecho mención del nuevo ICBM durante la “prueba final” de su motor de combustible sólido, supervisada por Kim en septiembre. Aunque el Hwasong-20 busca ampliar el alcance y capacidad destructiva de sus predecesores, aún no ha sido probada, por lo que sus capacidades operativas no pueden confirmarse.

Xi y Putin ausentes

El evento reunió al primer ministro chino, Li Qiang, y al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev. Sin embargo, destacó la ausencia de Xi Jinping y Vladímir Putin, pese a especulaciones de que Pyongyang los había invitado directamente.

Xi y Putin dejaron una imagen para el recuerdo como invitados de honor de Xi durante el desfile de Pekín a principios de septiembre. Aunque el gesto supuso una distensión de las relaciones Pyongyang-Moscú, el hecho de que Xi no haya asistido de manera recíproca al desfile norcoreano, podría evidenciar los límites del respaldo internacional que Kim buscaba exhibir en su aniversario más simbólico.

Kim Jong-un presidió el desfile desde la tribuna central de la plaza Kim Il-sung, donde pronunció un discurso en el que subrayó que el Ejército norcoreano debe “evolucionar continuamente como una fuerza invencible” que elimine cualquier amenaza, según la KCNA.

