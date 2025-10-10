China anuncia primeras represalias tras nuevos aranceles de Trump
El presidente de Estados Unidos dijo que aplicará tarifas del 100% contra China. El gigante asiático no tardó en responder.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que impondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre de 2025 o antes.
Frente a esto, el Ministerio de Transporte de China anunció hoy viernes que el país cobrará tarifas portuarias especiales a los barcos propiedad de empresas, organizaciones e individuos estadounidenses u operados por los mismos a partir del 14 de octubre, informa la agencia Xinhua.
El presidente de Es tados Unidos justificó la medida como una represalia directa a los controles de exportación impuestos por China a las tierras raras, cruciales para una amplia gama de tecnologías estadounidenses.
Trump fue explícito al declarar que “impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que estén pagando actualmente”. Esta acumulación de impuestos, sumada al 30% que ya se aplica, podría, según declaraciones previas de su administración, provocar una ruptura total en el comercio bilateral.
