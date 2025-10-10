;

China anuncia primeras represalias tras nuevos aranceles de Trump

El presidente de Estados Unidos dijo que aplicará tarifas del 100% contra China. El gigante asiático no tardó en responder.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images / Wong Yu Liang

El presidente Donald Trump anunció el viernes que impondrá un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre de 2025 o antes.

Frente a esto, el Ministerio de Transporte de China anunció hoy viernes que el país cobrará tarifas portuarias especiales a los barcos propiedad de empresas, organizaciones e individuos estadounidenses u operados por los mismos a partir del 14 de octubre, informa la agencia Xinhua.

Revisa también:

ADN

El presidente de Es tados Unidos justificó la medida como una represalia directa a los controles de exportación impuestos por China a las tierras raras, cruciales para una amplia gama de tecnologías estadounidenses.

Trump fue explícito al declarar que “impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que estén pagando actualmente”. Esta acumulación de impuestos, sumada al 30% que ya se aplica, podría, según declaraciones previas de su administración, provocar una ruptura total en el comercio bilateral.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad