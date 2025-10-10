FOTO. Nuevo presidente de Perú enfrenta fuertes críticas: se descubrió que seguía casi 300 cuentas pornográicas en su redes sociales
José Jerí, recientemente electo, enfrenta críticas. En suma, mantiene un historial judicial con denuncias de abuso sexual, sobornos e investigaciones abiertas.
Tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso peruano, el presidente del Parlamento, José Jerí, asumió la presidencia del país.
La salida de Boluarte se decidió con 122 votos a favor de 130 y se fundamentó en su “permanente incapacidad moral” para enfrentar el aumento del crimen organizado.
Sin embargo, las primeras horas del mandato de Jerí han estado marcadas por la polémica. Según Diario El Plural de Perú, usuarios en redes sociales revelaron que el nuevo mandatario seguía numerosas cuentas de contenido pornográfico, acción que corrigió al dejar de seguir a más de 300 perfiles.
Denuncias por abuso sexual
Jerí ha sido denunciado por acoso sexual, se encuentra involucrado en un caso de violación, y fue investigado por desobediencia a la autoridad durante su gestión en el Congreso, incluyendo una orden judicial de someterse a tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.
A esto se suman acusaciones de corrupción relacionadas con su rol en la Comisión de Presupuesto, donde habría recibido un soborno de 150.000 dólares para favorecer un proyecto en Cajamarca, según denunció la empresaria Blanca Ríos.
Las investigaciones judiciales siguen abiertas, mientras Jerí inicia su presidencia bajo un contexto de fuerte escrutinio público.
