Vladimir Putin y Kim Jong-un se reúnen en Pekín tras desfile militar: “Juntos contra el neonazismo moderno”

El líder norcoreano enfatizó que “haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia”, mientras que el presidente ruso señaló que la relación entre ambos países es de “confianza”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió en Pekín con el líder norcoreano, Kim Jong-un, luego de que ambos asistieran al desfile militar por el 80° aniversario del fin de la II Guerra Mundial en el Pacífico.

Al comienzo del encuentro, Kim enfatizó que “si existe algo en lo que podemos ayudar a Rusia, lo haremos con seguridad y lo consideraremos nuestro deber de hermano. Haremos todo lo que sea necesario para ayudar a Rusia”.

Asimismo, destacó que desde la firma con Putin en junio de 2024 del acuerdo de asociación –que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión– “las relaciones entre los dos países se están desarrollando en todos los ámbitos”.

Vladimir Putin valora reunión con Kim Jong-un

En tanto, Vladimir Putin subrayó que las relaciones entre ambos países son desde hace un tiempo “de confianza, amistosas y entre aliados”.

El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión en la sede del Kremlin en la ciudad de Moscú

Getty Images | El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. / ALEXANDER KAZAKOV

“A iniciativa suya, sus fuerzas especiales tomaron parte en la liberación de la región de Kursk en plena consonancia con nuestro acuerdo. Combatieron de manera valiente y heroica”, destacó.

Finalmente, el presidente ruso agregó: “Quiero agradecerle a usted en nombre del pueblo ruso por la participación en la lucha conjunta contra el neonazismo moderno”.

