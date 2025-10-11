El emocionante mensaje de Ben Brereton tras romper su sequía goleadora con La Roja: “Todos amamos...”

La selección chilena derrotó este viernes por 2-1 a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un partido de carácter amistoso y donde Ben Brereton volvió a anotar un gol tras más de dos años con la camiseta de La Roja.

El delantero del Derby Country marcó el empate tras un centro rasante de Vicente Pizarro. Con esto, puso fin a una larga sequía con el equipo nacional, pues no convertía desde el 16 de junio de 2023, en otro amistoso ante República Dominicana.

Al término del encuentro, el atacante de 26 años conversó con Chilevisión y se mostró satisfecho por la victoria. “Estoy muy contento. Fue un buen momento para hacer un gol y también para el equipo”, comenzó declarando.

“Es un equipo nuevo desde que yo empecé a jugar para Chile. Es muy importante que tengamos una buena conexión dentro del grupo. Todos amamos venir aquí y disfrutar“, agregó el futbolista nacido en Inglaterra.

Brereton también agradeció el apoyo de los hinchas en La Florida: “Estoy realmente feliz, necesitábamos esa victoria hoy. Como puedes ver hoy, los hinchas han sido geniales”.

“Obtenemos un gran apoyo en todos los lugares donde vamos. Los fans dan mucho amor al equipo. Lo apreciamos y estamos contentos de poder mostrar hoy y conseguir un par de goles, lo que fue muy bueno para el equipo”, cerró.