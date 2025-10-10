Para empezar de nuevo: Chile vence en los descuentos a Perú para volver a ganar tras ocho meses / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En el duelo entre los dos peores elencos de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, Chile terminó saliendo airoso en un trabajado triunfo 2-1 sobre Perú en el Bicentenario de La Florida.

En un partido evidentemente con menos presión que un juego por Eliminatorias, ambos elencos se mostraron dispuestos a ir al frente sin mayores titubeos.

Así las cosas, Chile tuvo el control del balón, pero estuvo permanentemente expuesto a los contragolpes de un Perú que contó con figuras rápidas en ataque.

De todas formas, La Roja se las arregló para generarse chances de riesgo en los pies de Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

¡LA MÁS CLARA DE LA ROJA!



La selección chilena elaboró una gran jugada colectiva y Gonzalo Tapia llegó a definir, pero un defensor de Perú sacó el balón de la línea.

Sin embargo, al cierre del primer tiempo, César Inga rebasó de gran manera a Fabián Hormazábal para terminar despachándose con un tiro cruzado con el que abrió la cuenta para los del Rímac.

¡PERÚ ABRIÓ EL MARCADOR!



César Inga le ganó el duelo a Fabián Hormazábal y definió de gran manera para poner el 1-0 de Perú sobre La Roja en La Florida.

En el arranque del segundo tiempo, Chile fue con todo en busca del empate, con Ben Brereton estrellando un tiro al poste en el minuto y luego, a los 57 minutos, Fabián Hormazábal remató al horizontal.

¡CASI, FABI!



Hormazábal capturó el balón en la medialuna del área peruana, remató y su disparo se estrelló en el travesaño.

Fue así como a los 61 minutos, después de tanto insistir, Ben Brereton conectó un centro de Vicente Pizarro.

¡BEN PUSO EL EMPATE!



Brereton aprovechó un centro de Vicente Pizarro y en la boca del arco estampó el 1-1 parcial en el marcador.

Tras ello, se sucedieron los cambios por parte de Sebastián Miranda, con variantes que, entre otras cosas, permitieron asegurar a Lautaro Millán como seleccionable para Chile.

Con más ímpetu que ideas, La Roja fue en busca del triunfo y tras una acción individual de Maximiliano Gutiérrez, en un desborde de izquierda a derecha, logró rematar, balón que rebotó en Matías Lazo en el cuarto minuto de descuento, permitiéndole al elenco nacional llevarse el 2-1.

Con esta victoria, Chile acaba con una racha que llegó a ser de seis encuentros consecutivos sin ganar, algo que el plantel nacional no vivía desde la goleada de febrero pasado, también en un amistoso, ante Panamá.