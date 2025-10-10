Aunque sea amistoso: Ben Brereton acaba con la larga sequía goleadora de La Roja / JAVIER TORRES

La selección chilena no ha tenido años fáciles y uno de los grandes dramas que ha tenido el elenco nacional es la falta de gol.

De hecho, el “Equipo de Todos” no anotó en ningún partido oficial del año, considerando el cierre de eliminatorias, donde cayó con Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, además de empatar con Ecuador y Uruguay.

Para encontrar el último tanto nacional hay que remontarse al 8 de febrero, cuando Steffan Pino cerró la goleada 6-1 en el amistoso ante Panamá.

Así las cosas, siete partidos después, hoy viernes, volvieron los festejos de Chile con el tanto de Ben Brereton, que capturó un centro rasante de Vicente Pizarro para el 1-1 parcial con Perú.

Alejado de La Roja durante el proceso de Ricardo Gareca, “Big Ben” puso fin a una sequía con el elenco nacional: su último tanto con la camiseta roja databa del 16 de junio de 2023, cuando se despachó con un triplete en la goleada sobre República Dominicana.