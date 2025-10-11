;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 11 de octubre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla tres juegos de la Primera B y dos de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Hoy, sábado 11 de octubre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

En medio del desarrollo del Mundial Sub 20, tres de estos encuentros darán inicio a la fecha 27 de la Primera B y otros dos comenzarán la jornada 22 de la Segunda División Profesional.

Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 11 de octubre comenzará a las 12:30 horas, cuando Magallanes reciba a Santiago Morning en el Municipal de San Bernardo, con arbitraje de Diego Flores y transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 17:30 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla, Deportes Copiapó enfrentará a San Marcos de Arica. Fernando Véjar será el juez del encuentro, que tendrá transmisión de TNT Sports.

El cierre de actividad será a las 20:00 horas, con Santiago Wanderers midiéndose ante Deportes Concepción en el Lucio Fariña de Quillota, con arbitraje de Matías Assadi y transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría del balompié nacional comenzará su acción a las 15:00 horas, en el Fiscal Tucapel Bustamante, donde Deportes Linares enfrentará a Provincial Ovalle. Franco Jiménez será el juez del duelo, que será transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 16:00 horas, San Antonio Unido jugará contra Santiago City en el Municipal de Lo Barnechea, con arbitraje de Cristian Galaz y transmisión de La Liga 2D.

